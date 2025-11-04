企業一覧
ThyssenKrupp
  • 給与
  • データサイエンティスト

  • 全データサイエンティスト給与

ThyssenKrupp データサイエンティスト 給与

ThyssenKruppのデータサイエンティスト報酬 in Germanyパッケージの中央値はyearあたり€79.3Kです。 ThyssenKruppの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/4/2025

年収中央値
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
年収総額
€79.3K
レベル
-
基本給
€73.4K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€5.9K
在籍年数
2 年
経験年数
2 年
キャリアレベルとは ThyssenKrupp?
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
よくある質問

ThyssenKrupp in Germanyのデータサイエンティストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€93,301です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ThyssenKruppのデータサイエンティスト職種 in Germanyで報告されている年間総報酬の中央値は€73,441です。

