ThoughtWorks
  • 給与
  • ソリューションアーキテクト

  • 全ソリューションアーキテクト給与

ThoughtWorks ソリューションアーキテクト 給与

ThoughtWorksのソリューションアーキテクト報酬 in Indiaパッケージの中央値はyearあたり₹6.25Mです。 ThoughtWorksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/4/2025

年収中央値
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
年収総額
₹6.25M
レベル
L5
基本給
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
ボーナス
₹0
在籍年数
5-10 年
経験年数
11+ 年
キャリアレベルとは ThoughtWorks?
データアーキテクト

よくある質問

ThoughtWorks in Indiaのソリューションアーキテクトで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹9,141,590です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ThoughtWorksのソリューションアーキテクト職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹6,247,419です。

その他のリソース