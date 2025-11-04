ThoughtSpot ソフトウェアエンジニア 給与

ThoughtSpotのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはMTS 2のyearあたり₹3.42MからStaff Engineerのyearあたり₹11.92Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹5.33Mです。 ThoughtSpotの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/4/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
ThoughtSpotでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)