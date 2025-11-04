企業一覧
Thought Machine
Thought Machine プロダクトマネージャー 給与

Thought Machineのプロダクトマネージャー報酬 in United KingdomはIC2でyearあたり£105Kです。 yearの中央値報酬 in United Kingdomパッケージ総額は£83.7Kです。 Thought Machineの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/4/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
表示 1 その他のレベル
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Thought Machineでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Thought Machine in United Kingdomのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£186,422です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Thought Machineのプロダクトマネージャー職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£83,650です。

