企業一覧
Thales
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Thales 福利厚生

比較

推定総価値： $288

保険・健康・ウェルネス
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Gender Neutral Bathrooms

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Paternity Leave

  • Sabbatical

  • Vision Insurance

  • Custom Work Station

  • Health Savings Account (HSA)

  • Maternity Leave

  • Pet Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    20 days

    • 住宅関連
  • Immigration Assistance

  • Phone Bill Reimbursement $192

    $16 per month

    • 金融・退職金制度
  • 401k

  • Roth 401k

    • 特典・割引
  • Tuition Reimbursement

    Up to 7000/yr

    • 注目の求人

      Thalesの注目求人が見つかりませんでした

    関連企業

    • Atos
    • QuEST Global
    • Murex
    • ConvergeOne
    • Modus Create
    • すべての企業を見る ➜

    その他のリソース