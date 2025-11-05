企業一覧
Technology & Strategy
Technology & Strategy ソフトウェアエンジニア 給与 （Munich Metro Region）

Technology & Strategyのソフトウェアエンジニア報酬 in Munich Metro Regionパッケージの中央値はyearあたり€68.5Kです。 Technology & Strategyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

年収中央値
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
年収総額
€68.5K
レベル
Senior
基本給
€61.8K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€6.7K
在籍年数
0-1 年
経験年数
5-10 年
キャリアレベルとは Technology & Strategy?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
インターンシップ給与

投稿する

よくある質問

Technology & Strategy in Munich Metro Regionのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€72,150です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Technology & Strategyのソフトウェアエンジニア職種 in Munich Metro Regionで報告されている年間総報酬の中央値は€68,586です。

