企業一覧
Teamworks
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • データエンジニア

  • Canada

Teamworks データエンジニア 給与 （Canada）

Teamworksのデータエンジニア報酬 in Canadaパッケージの中央値はyearあたりCA$214Kです。 Teamworksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/11/2025

年収中央値
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
年収総額
CA$214K
レベル
hidden
基本給
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
ボーナス
CA$3K
在籍年数
0-1 年
経験年数
0-1 年
キャリアレベルとは Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Teamworks in Canadaのデータエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$281,646です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Teamworksのデータエンジニア職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$204,288です。

注目の求人

    Teamworksの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Clari
  • WorkFusion
  • Wistia
  • CallRail
  • Mozilla
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース