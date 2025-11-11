企業一覧
Tata Group バックエンドソフトウェアエンジニア 給与 （Greater Bengaluru）

Tata Groupのバックエンドソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Bengaluruパッケージの中央値はyearあたり₹3.01Mです。 Tata Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/11/2025

年収中央値
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
年収総額
₹3.01M
レベル
L3
基本給
₹3.01M
Stock (/yr)
₹0
ボーナス
₹0
在籍年数
6 年
経験年数
6 年
キャリアレベルとは Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tata Groupでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Tata Group in Greater Bengaluruのバックエンドソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹3,867,089です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Tata Groupのバックエンドソフトウェアエンジニア職種 in Greater Bengaluruで報告されている年間総報酬の中央値は₹2,652,402です。

