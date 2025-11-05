企業一覧
Tata Group
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Chennai Metropolitan Area

Tata Group ソフトウェアエンジニア 給与 （Chennai Metropolitan Area）

Tata Groupのソフトウェアエンジニア報酬 in Chennai Metropolitan Areaパッケージの中央値はyearあたり₹1.72Mです。 Tata Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

年収中央値
company icon
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
年収総額
₹1.72M
レベル
L3
基本給
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
ボーナス
₹0
在籍年数
5 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tata Groupでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワークエンジニア

よくある質問

Tata Group in Chennai Metropolitan Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹2,248,234です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Tata Groupのソフトウェアエンジニア職種 in Chennai Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値は₹1,565,876です。

