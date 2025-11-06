企業一覧
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services ソフトウェアエンジニア 給与 （Chile）

Tata Consultancy Servicesのソフトウェアエンジニア報酬 in Chileパッケージの中央値はyearあたりCLP 35.42Mです。 Tata Consultancy Servicesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

年収中央値
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
年収総額
CLP 35.42M
レベル
C3A
基本給
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
ボーナス
CLP 0
在籍年数
2 年
経験年数
4 年
キャリアレベルとは Tata Consultancy Services?
最新の給与投稿
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tata Consultancy Servicesでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Tata Consultancy Services in Chileのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CLP 56,497,620です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Tata Consultancy Servicesのソフトウェアエンジニア職種 in Chileで報告されている年間総報酬の中央値はCLP 35,417,335です。

