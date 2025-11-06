企業一覧
Tata Consultancy Services
  • 給与
  • インフォメーションテクノロジスト（IT）

  • 全インフォメーションテクノロジスト（IT）給与

  • Greater Hyderabad Area

Tata Consultancy Services インフォメーションテクノロジスト（IT） 給与 （Greater Hyderabad Area）

Tata Consultancy Servicesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tata Consultancy Servicesでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Areaのインフォメーションテクノロジスト（IT）で報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹1,324,169です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Tata Consultancy Servicesのインフォメーションテクノロジスト（IT）職種 in Greater Hyderabad Areaで報告されている年間総報酬の中央値は₹515,593です。

