Tata Consultancy Services
  • 給与
  • ビジネスアナリスト

  • 全ビジネスアナリスト給与

  • Canada

Tata Consultancy Services ビジネスアナリスト 給与 （Canada）

Tata Consultancy Servicesのビジネスアナリスト報酬 in CanadaはC2のyearあたりCA$92KからC3BのyearあたりCA$114Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Canadaパッケージ総額はCA$96.4Kです。 Tata Consultancy Servicesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tata Consultancy Servicesでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Tata Consultancy Services in Canadaのビジネスアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$148,233です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Tata Consultancy Servicesのビジネスアナリスト職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$101,053です。

その他のリソース