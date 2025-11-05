企業一覧
Tango
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango ソフトウェアエンジニア 給与 （Warsaw Metropolitan Area）

Tangoのソフトウェアエンジニア報酬 in Warsaw Metropolitan Areaパッケージの中央値はyearあたりPLN 346Kです。 Tangoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

年収中央値
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
年収総額
PLN 346K
レベル
Senior
基本給
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
ボーナス
PLN 38K
在籍年数
3 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tangoでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Tango in Warsaw Metropolitan Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬PLN 463,932です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Tangoのソフトウェアエンジニア職種 in Warsaw Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値はPLN 313,940です。

