企業一覧
Synopsys
シノプシス 給与

Synopsysの給与は下位のテクニカルライターの年間総報酬$21,220から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$413,667の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています シノプシス. 最終更新日： 9/16/2025

$160K

ハードウェアエンジニア
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASICエンジニア

SoCエンジニア

FPGAエンジニア

ソフトウェアエンジニア
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

リサーチサイエンティスト

プロダクトマネージャー
69 $284K
100 $343K

サイバーセキュリティアナリスト
Median $121K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
69 $317K
100 $414K
ソリューションアーキテクト
Median $310K

データアーキテクト

クラウドセキュリティアーキテクト

テクニカルプログラムマネージャー
Median $45.5K
エレクトリカルエンジニア
Median $326K
プロダクトデザイナー
Median $145K
プロダクトデザインマネージャー
Median $330K
データサイエンティスト
Median $154K
セールス
Median $331K
プログラムマネージャー
Median $357K
ビジネスアナリスト
$140K
カスタマーサービス
$87.1K
カスタマーサクセス
$90.5K
データアナリスト
$45.2K
データサイエンスマネージャー
$159K
ファイナンシャルアナリスト
$151K
ヒューマンリソース
$270K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$34.6K
マネジメントコンサルタント
$257K
マーケティング
$175K
メカニカルエンジニア
$39.9K
プロジェクトマネージャー
$146K
セールスエンジニア
$120K
テクニカルライター
$21.2K
UXリサーチャー
$193K
権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Synopsysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

よくある質問

Synopsysで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the 100 levelで、年間総報酬は$413,667です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Synopsysで報告されている年間総報酬の中央値は$166,156です。

