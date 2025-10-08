Swisscomのデブオプスエンジニア報酬 in SwitzerlandはSoftware EngineerのyearあたりCHF 124KからSenior Software EngineerのyearあたりCHF 155Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Switzerlandパッケージ総額はCHF 138Kです。 Swisscomの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/8/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
