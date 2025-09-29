Swiss America Trading ソフトウェアエンジニア 給与

企業一覧
Swiss America Trading
Swiss America Tradingのソフトウェアエンジニア総報酬 in Switzerlandの平均はyearあたりCHF 119KからCHF 163Kの範囲です。 Swiss America Tradingの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025

平均総報酬

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
一般的な範囲
想定される範囲
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
一般的な範囲
想定される範囲

CHF 134K

キャリアレベルとは Swiss America Trading?

よくある質問

Swiss America Trading in Switzerlandのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CHF 163,358です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Swiss America Tradingのソフトウェアエンジニア職種 in Switzerlandで報告されている年間総報酬の中央値はCHF 119,323です。

その他のリソース