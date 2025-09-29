Swiggy プロダクトマネージャー 給与

Swiggyのプロダクトマネージャー報酬 in IndiaはL6のyearあたり₹46KからL11のyearあたり₹125Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹96.1Kです。 Swiggyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Swiggyでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
