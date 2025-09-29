Swiggy プロダクトデザインマネージャー 給与

Swiggyのプロダクトデザインマネージャー報酬 in IndiaはL9でyearあたり₹83.3Kです。 Swiggyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025
平均総報酬
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Swiggyでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Swiggyでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)