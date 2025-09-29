企業一覧
Swiggy
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトデザインマネージャー

  • 全プロダクトデザインマネージャー給与

Swiggy プロダクトデザインマネージャー 給与

Swiggyのプロダクトデザインマネージャー報酬 in IndiaはL9でyearあたり₹83.3Kです。 Swiggyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025

平均総報酬

₹65.7K - ₹78K
India
一般的な範囲
想定される範囲
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
一般的な範囲
想定される範囲
平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較

₹160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。


権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Swiggyでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Swiggyでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトデザインマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Swiggy in Indiaのプロダクトデザインマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹83,300です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Swiggyのプロダクトデザインマネージャー職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹60,657です。

注目の求人

    Swiggyの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース