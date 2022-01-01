企業一覧
SS&C Technologies
SS&C Technologies 福利厚生

推定総価値： $9,078

保険・健康・ウェルネス
  • Dental Insurance

  • Disability Insurance

  • Free Drinks $365

  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Employee Assistance Program

    • 金融・退職金制度
  • 401k $7,200

    100% match on the first 6% of base salary

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • 特典・割引
  • Tuition Reimbursement

