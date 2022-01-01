企業一覧
Splunk 給与

Splunkの給与は下位のセールスエンジニアの年間総報酬$51,822から上位のプロダクトマネージャーの$733,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Splunk. 最終更新日： 8/29/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

プロダクトマネージャー
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
セールス
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
プロダクトデザイナー
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UXデザイナー

ソリューションアーキテクト
P4 $229K
P5 $282K

データアーキテクト

Cloud Security Architect

データサイエンティスト
Median $265K
マーケティング
P2 $106K
P5 $268K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $224K
ファイナンシャルアナリスト
Median $145K
プログラムマネージャー
Median $170K
セールスエンジニア
Median $51.8K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $157K
リクルーター
Median $141K
テクニカルライター
Median $145K
プロジェクトマネージャー
Median $156K
サイバーセキュリティアナリスト
Median $425K
アカウンタント
$252K

テクニカルアカウンタント

ビジネスオペレーションマネージャー
$147K
ビジネスアナリスト
Median $161K
ビジネスデベロップメント
$63.3K
チーフオブスタッフ
$371K
カスタマーサービス
$229K
データアナリスト
$167K
ヒューマンリソース
$249K
マネジメントコンサルタント
$153K
マーケティングオペレーション
$162K
プロダクトデザインマネージャー
$481K
レベニューオペレーション
$200K
トータルリワード
$241K
UXリサーチャー
$129K
権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Splunkでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (8.32% 四半期)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (8.32% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Splunkでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

よくある質問

Splunkで報告されている最高給与の職種はプロダクトマネージャー at the P7 levelで、年間総報酬は$733,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Splunkで報告されている年間総報酬の中央値は$227,427です。

その他のリソース