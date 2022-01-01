Splunkの給与は下位のセールスエンジニアの年間総報酬$51,822から上位のプロダクトマネージャーの$733,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Splunk. 最終更新日： 8/29/2025
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Splunkでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (8.32% 四半期)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (8.32% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Splunkでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
