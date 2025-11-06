企業一覧
Solarisbank
Solarisbank ソフトウェアエンジニア 給与 （Berlin Metropolitan Region）

Solarisbankのソフトウェアエンジニア報酬 in Berlin Metropolitan Regionパッケージの中央値はyearあたり€83.5Kです。 Solarisbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

年収中央値
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
年収総額
€83.5K
レベル
Triangle 1
基本給
€83.5K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€0
在籍年数
1 年
経験年数
15 年
キャリアレベルとは Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

投稿する

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

Solarisbank in Berlin Metropolitan Regionのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€118,233です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Solarisbankのソフトウェアエンジニア職種 in Berlin Metropolitan Regionで報告されている年間総報酬の中央値は€79,948です。

