SoftServeのソフトウェアエンジニア報酬 in UkraineはL1のyearあたりUAH 419KからL5のyearあたりUAH 2.74Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Ukraineパッケージ総額はUAH 2.13Mです。 SoftServeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
