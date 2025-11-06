SoftServeのソフトウェアエンジニア報酬 in Lviv Metropolitan AreaはL1のyearあたりUAH 551KからL4のyearあたりUAH 2.14Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Lviv Metropolitan Areaパッケージ総額はUAH 2Mです。 SoftServeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
