SoftServe
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Guadalajara Metropolitan Area

SoftServe ソフトウェアエンジニア 給与 （Guadalajara Metropolitan Area）

SoftServeのソフトウェアエンジニア報酬 in Guadalajara Metropolitan AreaはL2でyearあたりMX$710Kです。 yearの中央値報酬 in Guadalajara Metropolitan Areaパッケージ総額はMX$764Kです。 SoftServeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
(エントリーレベル)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
最新の給与投稿
キャリアレベルとは SoftServe?

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

デブオプスエンジニア

よくある質問

SoftServe in Guadalajara Metropolitan Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬MXMX$25,610,376です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
SoftServeのソフトウェアエンジニア職種 in Guadalajara Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値はMXMX$14,622,217です。

