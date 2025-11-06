企業一覧
SoftServe
  • 給与
  • ビジネスアナリスト

  • 全ビジネスアナリスト給与

  • Poland

SoftServe ビジネスアナリスト 給与 （Poland）

SoftServeのビジネスアナリスト報酬 in PolandはL4でyearあたりPLN 209Kです。 yearの中央値報酬 in Polandパッケージ総額はPLN 211Kです。 SoftServeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
キャリアレベルとは SoftServe?

よくある質問

SoftServe in Polandのビジネスアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬PLN 291,896です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
SoftServeのビジネスアナリスト職種 in Polandで報告されている年間総報酬の中央値はPLN 206,338です。

