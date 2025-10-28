Societe Generale プロダクトマネージャー 給与

企業一覧
Societe Generale
  給与
  プロダクトマネージャー

  全プロダクトマネージャー給与

Societe Generaleのプロダクトマネージャー報酬

Societe Generaleのプロダクトマネージャー報酬 in IndiaはL4のyearあたり₹4.93MからL5のyearあたり₹4.6Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹4.5Mです。 Societe Generaleの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
キャリアレベルとは Societe Generale?

よくある質問

Societe Generale in Indiaのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹5,730,145です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Societe Generaleのプロダクトマネージャー職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹4,636,968です。

