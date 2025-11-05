企業一覧
Snap
  給与
  プロダクトマネージャー

  全プロダクトマネージャー給与

  United Kingdom

Snap プロダクトマネージャー 給与 （United Kingdom）

Snapのプロダクトマネージャー報酬 in United KingdomはL4のyearあたり£171KからL6のyearあたり£325Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Kingdomパッケージ総額は£189Kです。 Snapの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

100%

1

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 100% 権利確定時期： 1st- (8.33% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (2.77% 月次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (2.77% 月次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (2.77% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 54% 権利確定時期： 1st- (4.50% 月次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (2.75% 月次)

  • 13% 権利確定時期： 3rd- (1.08% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff



よくある質問

Snap in United Kingdomのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£389,467です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Snapのプロダクトマネージャー職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£203,428です。

