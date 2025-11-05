Snapのデータアナリスト総報酬 in Greater Los Angeles Areaの平均はyearあたり$130Kから$190Kの範囲です。 Snapの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
平均総報酬
100%
年 1
Snapでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：
100% 権利確定時期： 1st-年 (8.33% 月次)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Snapでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (2.77% 月次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (2.77% 月次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (2.77% 月次)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Snapでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
年 1
33%
年 2
13%
年 3
Snapでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
54% 権利確定時期： 1st-年 (4.50% 月次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (2.75% 月次)
13% 権利確定時期： 3rd-年 (1.08% 月次)
Monthly vesting, no 1 year cliff