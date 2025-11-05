企業一覧
Snap データアナリスト 給与 （Greater Los Angeles Area）

Snapのデータアナリスト総報酬 in Greater Los Angeles Areaの平均はyearあたり$130Kから$190Kの範囲です。 Snapの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均総報酬

$150K - $171K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$130K$150K$171K$190K
一般的な範囲
想定される範囲

Don't get lowballed

権利確定スケジュール

100%

1

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 100% 権利確定時期： 1st- (8.33% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (2.77% 月次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (2.77% 月次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (2.77% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

株式種別
RSU

Snapでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 54% 権利確定時期： 1st- (4.50% 月次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (2.75% 月次)

  • 13% 権利確定時期： 3rd- (1.08% 月次)

Monthly vesting, no 1 year cliff



よくある質問

Snap in Greater Los Angeles Areaのデータアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$189,980です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Snapのデータアナリスト職種 in Greater Los Angeles Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$130,410です。

