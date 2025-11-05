Smith+Nephewのソフトウェアエンジニア報酬 in Pittsburgh AreaはSoftware Engineer 2でyearあたり$126Kです。 yearの中央値報酬 in Pittsburgh Areaパッケージ総額は$125Kです。 Smith+Nephewの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***