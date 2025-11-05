企業一覧
Smartsheet
Smartsheet ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与 （Greater Seattle Area）

Smartsheetのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in Greater Seattle Areaパッケージの中央値はyearあたり$365Kです。 Smartsheetの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

年収中央値
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
年収総額
$365K
レベル
L6
基本給
$210K
Stock (/yr)
$120K
ボーナス
$35K
在籍年数
2 年
経験年数
21 年
キャリアレベルとは Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Smartsheetでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

33%

1

33%

2

34%

3

株式種別
RSU

Smartsheetでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (8.25% 四半期)

  • 34% 権利確定時期： 3rd- (8.50% 四半期)



よくある質問

Smartsheet in Greater Seattle Areaのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$468,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Smartsheetのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Greater Seattle Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$350,000です。

