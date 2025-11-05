Slalom Buildのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Toronto AreaはEngineerのyearあたりCA$98.9KからSenior EngineerのyearあたりCA$129Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Toronto Areaパッケージ総額はCA$108Kです。 Slalom Buildの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
