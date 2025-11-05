企業一覧
Slalom Build
Slalom Build ソフトウェアエンジニア 給与 （Greater Toronto Area）

Slalom Buildのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Toronto AreaはEngineerのyearあたりCA$98.9KからSenior EngineerのyearあたりCA$129Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Toronto Areaパッケージ総額はCA$108Kです。 Slalom Buildの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Engineer
(エントリーレベル)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
報酬追加レベル比較
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

キャリアレベルとは Slalom Build?

含まれる職種

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

よくある質問

Slalom Build in Greater Toronto Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$128,634です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Slalom Buildのソフトウェアエンジニア職種 in Greater Toronto Areaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$104,146です。

