Slalom Buildのソフトウェアエンジニア報酬 in CanadaはEngineerのyearあたりCA$101KからArchitectのyearあたりCA$139Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Canadaパッケージ総額はCA$109Kです。 Slalom Buildの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
