ショッピファイ 給与

Shopifyの給与は下位のカスタマーサービスの年間総報酬$40,655から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$367,054の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています ショッピファイ. 最終更新日： 9/19/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

モバイルソフトウェアエンジニア

フロントエンドソフトウェアエンジニア

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

データサイエンティスト
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
プロダクトマネージャー
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

プロダクトデザイナー
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UXデザイナー

マーケティング
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
L7 $264K
L8 $367K
カスタマーサービス
L4 $40.7K
L5 $47.7K
データサイエンスマネージャー
L7 $221K
L8 $279K
ファイナンシャルアナリスト
L5 $90.4K
L6 $121K
ビジネスアナリスト
Median $97.9K
セールスエンジニア
Median $151K
ビジネスオペレーション
Median $350K
マーケティングオペレーション
Median $102K
リクルーター
Median $130K
ソリューションアーキテクト
Median $105K

データアーキテクト

クラウドセキュリティアーキテクト

ビジネスオペレーションマネージャー
Median $106K
ヒューマンリソース
Median $90K
セールス
Median $87.4K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $276K
テクニカルライター
Median $66.7K
ビジネスデベロップメント
Median $326K
プロダクトデザインマネージャー
Median $315K
プログラムマネージャー
Median $150K
サイバーセキュリティアナリスト
Median $109K
アカウンタント
$89.6K
アドミニストレイティブアシスタント
$41K
チーフオブスタッフ
$109K
コピーライター
$52.6K
データアナリスト
$164K
グラフィックデザイナー
$149K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$104K
マネジメントコンサルタント
$241K
プロジェクトマネージャー
$69.6K
UXリサーチャー
Median $100K
権利確定スケジュール

33%

1

33%

2

33%

3

株式種別
RSU

Shopifyでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (8.25% 四半期)

  • 33% 権利確定時期： 3rd- (8.25% 四半期)

100%

1

株式種別
RSU

Shopifyでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 100% 権利確定時期： 1st- (100.00% 年次)

よくある質問

The highest paying role reported at Shopify is ソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the L8 level with a yearly total compensation of $367,054. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopify is $115,356.

