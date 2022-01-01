企業一覧
Shopee
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Shopee 福利厚生

比較

推定総価値： $5,993

保険・健康・ウェルネス
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Free Breakfast $2,600

    5 days a week

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym On-Site $300

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    18 days

  • Sick Time

    14 days

  • Maternity Leave

    16 weeks

  • Paternity Leave

    10 days

    • 注目の求人

      Shopeeの注目求人が見つかりませんでした

    関連企業

    • Latham & Watkins
    • Virgin
    • Fresenius
    • Vanguard
    • Northwestern Mutual
    • すべての企業を見る ➜

    その他のリソース