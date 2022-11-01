企業一覧
ShopBack
ShopBack 給与

ShopBackの給与は下位のUXリサーチャーの年間総報酬$15,900から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$388,746の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています ShopBack. 最終更新日： 9/19/2025

ソフトウェアエンジニア
Median $54.4K
プロダクトマネージャー
Median $120K
ビジネスアナリスト
$44.3K

ビジネスデベロップメント
$50.7K
マーケティング
$49K
プロダクトデザイナー
$74.4K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$389K
UXリサーチャー
$15.9K
権利確定スケジュール

5%

1

25%

2

70%

3

ShopBackでは、株式・株式報酬付与は3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 5% 権利確定時期： 1st- (5.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 70% 権利確定時期： 3rd- (70.00% 年次)

よくある質問

ShopBackで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$388,746です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ShopBackで報告されている年間総報酬の中央値は$52,503です。

