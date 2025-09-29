企業一覧
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニアリングマネージャー

  • 全ソフトウェアエンジニアリングマネージャー給与

ServiceNow ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

ServiceNowのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in IndiaはM3のyearあたり₹102KからM5のyearあたり₹175Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹114Kです。 ServiceNowの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
M2
Dev Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
Dev Manager
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
Dev Sr. Manager
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
Dev Director
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
₹160K

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

ServiceNow in Indiaのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹174,772です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ServiceNowのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹123,398です。

