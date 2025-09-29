ServiceNow ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

ServiceNowのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in IndiaはM3のyearあたり₹102KからM5のyearあたり₹175Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹114Kです。 ServiceNowの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
