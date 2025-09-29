ServiceNow ソフトウェアエンジニア 給与

ServiceNowのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはIC1のyearあたり$155KからIC6のyearあたり$478Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$205Kです。 ServiceNowの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
IC1
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
