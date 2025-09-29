企業一覧
ServiceNow
ServiceNow リクルーター 給与

ServiceNowの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025

平均総報酬

₹1.89M - ₹2.2M
India
一般的な範囲
想定される範囲
₹1.75M₹1.89M₹2.2M₹2.45M
一般的な範囲
想定される範囲

₹13.94M

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

よくある質問

ServiceNow in Indiaのリクルーターで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹2,450,186です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ServiceNowのリクルーター職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹1,750,133です。

その他のリソース