ServiceNow データサイエンティスト 給与

ServiceNowのデータサイエンティスト報酬 in United StatesはIC1のyearあたり$118KからIC4のyearあたり$296Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$252Kです。 ServiceNowの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
ServiceNowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
