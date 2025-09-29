企業一覧
Sequoia Capital
Sequoia Capital ベンチャーキャピタリスト 給与

Sequoia Capitalのベンチャーキャピタリスト報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$300Kです。 Sequoia Capitalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/29/2025

年収中央値
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
年収総額
$300K
レベル
-
基本給
$300K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$0
在籍年数
0 年
経験年数
6 年
キャリアレベルとは Sequoia Capital?

$160K

正当な報酬を、騙されるな

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
よくある質問

Sequoia Capital in United Statesのベンチャーキャピタリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$600,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Sequoia Capitalのベンチャーキャピタリスト職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$300,000です。

その他のリソース