Scotiabankのソフトウェアエンジニア報酬 in ColombiaはL6のyearあたりCOP 184.06MからL7のyearあたりCOP 130.87Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Colombiaパッケージ総額はCOP 130.15Mです。 Scotiabankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
