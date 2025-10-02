Scotiabankのデータサイエンティスト報酬 in Greater Toronto AreaはL7のyearあたりCA$116KからL8のyearあたりCA$144Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Toronto Areaパッケージ総額はCA$121Kです。 Scotiabankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
