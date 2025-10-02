Scotiabankのビジネスアナリスト報酬 in Greater Toronto AreaはL6のyearあたりCA$87.3KからL8のyearあたりCA$134Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Toronto Areaパッケージ総額はCA$99.1Kです。 Scotiabankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
