Ano ang pinakamataas na ソフトウェアエンジニア sweldo sa SberMegaMarket in Saint Petersburg Metro Area?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa ソフトウェアエンジニア sa SberMegaMarket in Saint Petersburg Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 5,083,288. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga SberMegaMarket ソフトウェアエンジニア empleyado in Saint Petersburg Metro Area?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SberMegaMarket para sa ソフトウェアエンジニア role in Saint Petersburg Metro Area ay RUB 2,033,179.