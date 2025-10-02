企業一覧
Sberbank
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ベンチャーキャピタリスト

  • 全ベンチャーキャピタリスト給与

  • Moscow Metro Area

Sberbank ベンチャーキャピタリスト 給与 （Moscow Metro Area）

Sberbankのベンチャーキャピタリスト総報酬 in Moscow Metro Areaの平均はyearあたりRUB 4.05MからRUB 5.87Mの範囲です。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

平均総報酬

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
一般的な範囲
想定される範囲
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
一般的な範囲
想定される範囲

あと 2 件の ベンチャーキャピタリスト データ での Sberbank で解禁されます！

友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！

💰 すべて表示 給与情報

💪 データを投稿 あなたの給与

RUB 13.36M

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。


投稿する
キャリアレベルとは Sberbank?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ベンチャーキャピタリスト オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

アナリスト

よくある質問

Sberbank in Moscow Metro Areaのベンチャーキャピタリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬RUB 5,871,183です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Sberbankのベンチャーキャピタリスト職種 in Moscow Metro Areaで報告されている年間総報酬の中央値はRUB 4,045,689です。

注目の求人

    Sberbankの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース