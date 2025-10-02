Sberbankのソリューションアーキテクト報酬 in Moscow Metro AreaはL7のyearあたりRUB 5.9MからL13のyearあたりRUB 8.08Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 5.92Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
