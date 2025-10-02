Sberbankのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in Moscow Metro AreaはL12のyearあたりRUB 4.16MからL13のyearあたりRUB 8.2Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 5.26Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
