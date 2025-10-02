Sberbankのソフトウェアエンジニア報酬 in Moscow Metro AreaはL7のyearあたりRUB 1.85MからL14のyearあたりRUB 6.2Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 3.9Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
