企業一覧
Sberbank
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトマネージャー

  • 全プロダクトマネージャー給与

  • Moscow Metro Area

Sberbank プロダクトマネージャー 給与 （Moscow Metro Area）

Sberbankのプロダクトマネージャー報酬 in Moscow Metro AreaはL7のyearあたりRUB 11.19MからL14のyearあたりRUB 16.17Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Moscow Metro Areaパッケージ総額はRUB 3.85Mです。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
表示 4 その他のレベル
報酬追加レベル比較

RUB 13.36M

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する
キャリアレベルとは Sberbank?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Sberbank in Moscow Metro Areaプロダクトマネージャー职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RUB 16,165,672。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sberbank in Moscow Metro Areaプロダクトマネージャー职位的年度总薪酬中位数为RUB 3,874,941。

注目の求人

    Sberbankの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース