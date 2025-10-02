企業一覧
Sberbank
Sberbank リーガル 給与 （Moscow Metro Area）

Sberbankのリーガル総報酬 in Moscow Metro Areaの平均はyearあたりRUB 3.32MからRUB 4.81Mの範囲です。 Sberbankの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025

平均総報酬

RUB 3.76M - RUB 4.37M
Russia
一般的な範囲
想定される範囲
RUB 3.32MRUB 3.76MRUB 4.37MRUB 4.81M
一般的な範囲
想定される範囲

よくある質問

Sberbank in Moscow Metro Areaのリーガルで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬RUB 4,814,793です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Sberbankのリーガル職種 in Moscow Metro Areaで報告されている年間総報酬の中央値はRUB 3,317,757です。

